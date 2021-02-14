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情人節放閃｜張寶兒低胸裙迎婚後首個情人節　袁偉豪高調放閃：老婆情人節快樂

娛樂 17:43 2021/02/14

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

袁偉豪和張寶兒迎來婚後的首個情人節。

去年結為夫婦的袁偉豪和張寶兒不時放閃，二人迎來婚後的首個情人節，恩愛依然。

袁偉豪貼出與張寶兒的舊合照，並撰文祝太太情人節快樂，冧得太太十分開心。

【負評不斷】為攞獎斷食兩日怕被嘲走樣　袁偉豪忍受惡評3年：情緒低落

（取自IG）

袁偉豪於社交平台上寫道：「曾經我們是陌路人 但今天我們除了是情人 也是對方生命中重要的人 世事很多事情我們都猜不透 更想不到誰會是誰的另一半 若有一個人 曾令你們心動 請好好把握  讓他（她）成為你們重要的那個人❤️❤️  祝大家情人節快樂❤️❤️ #好好建立自己的生活   P.S 老婆情人節快樂😘 @_bowiecheung」

張寶兒回應丈夫的帖文：「哇！好吧，收貨啦！」

【袁張聯婚】張寶兒發放多張靚婚照　袁偉豪陀飛輪價錢夠做買樓首期【多圖】

    點擊圖片放大
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張寶兒於社交平台貼出桃紅色主題的造型照迎接情人節，身穿低胸吊帶裙的她性感上陣，並寫道：

我打算初三赤口﻿

和另一半﻿

話正多 合我心 為你煮咖啡﻿

願愛心 像咖啡 在你心滿瀉﻿

知己相見最好傾 深宵未嫌夜﻿

﻿同場加映：李旻芳x黃耀英專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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