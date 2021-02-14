情人節放閃｜張寶兒低胸裙迎婚後首個情人節　袁偉豪高調放閃：老婆情人節快樂

▲ 袁偉豪和張寶兒迎來婚後的首個情人節。

去年結為夫婦的袁偉豪和張寶兒不時放閃，二人迎來婚後的首個情人節，恩愛依然。

袁偉豪貼出與張寶兒的舊合照，並撰文祝太太情人節快樂，冧得太太十分開心。

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▲ （取自IG）

袁偉豪於社交平台上寫道：「曾經我們是陌路人 但今天我們除了是情人 也是對方生命中重要的人 世事很多事情我們都猜不透 更想不到誰會是誰的另一半 若有一個人 曾令你們心動 請好好把握 讓他（她）成為你們重要的那個人❤️❤️ 祝大家情人節快樂❤️❤️ #好好建立自己的生活 P.S 老婆情人節快樂😘 @_bowiecheung」

張寶兒回應丈夫的帖文：「哇！好吧，收貨啦！」

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張寶兒於社交平台貼出桃紅色主題的造型照迎接情人節，身穿低胸吊帶裙的她性感上陣，並寫道：

我打算初三赤口﻿ 和另一半﻿ 話正多 合我心 為你煮咖啡﻿ 願愛心 像咖啡 在你心滿瀉﻿ 知己相見最好傾 深宵未嫌夜﻿

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