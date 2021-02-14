確診大廈｜美麗都大廈累計4人確診　小童群益會群組添2人確診

▲ 美麗都大廈累計4人確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,780宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮指，今日有7宗屬相關個案，其中3宗居尖沙咀美麗都大廈10樓，全部屬內地來港人士，沒有工作，去年7月至10月抵港，其中2人（個案編號：10776、10779）同住，而前者於2月12日經接觸追踪後已被送入檢疫中心，翌日採樣後呈陽性。

他指，目前美麗都大廈累計4人確診，另1人來自馬來西亞，全部人互相認識，亦有一起吃飯，另有一宗居於華潤大廈的非本地居民亦與他們曾接觸，全部5宗個案報稱無業人士，2座大廈已列入強檢大廈，目前有15人居同一單位其他劏房戶列為密切接觸者須檢疫，暫未有發現其他初步確診個案。

歐家榮稱，目前不清楚有多少人持行街紙，已將個案通知警方和入境處跟進，又提到美麗都大廈涉及不少賓館，是一座商住大廈，認為屬高危大廈列為強制檢測大廈，根據民政事務處資料，大部分居民已接受測試，呼籲其他居民盡快接受檢測。

另外2宗與位於鑽石山龍蟠苑的小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心相關，其中一名是於灣仔聖雅各福群會工作的社工，發病日期為2月7日，早前與另一名確診人士於2月3日在小童群益會參與工作坊，活動上其他10多名參與者須檢疫。該名患者居於將軍澳新都城1期1座，亦會列為強制檢測範圍；至於另一名同於小童群益會工作員工的家人亦確診。

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記者：陳子謙