新冠肺炎｜因應多人交深喉唾液樣本樽　9間普通科門診明起將延長收樽時間

▲ 劉家獻公布，因應新年期間多人交深喉唾液樣本樽，明天起9間普通科門診將延長收樽時間。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,780宗；另有10宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

劉家獻公布，因應新年期間多人交深喉唾液樣本樽，明天起9間普通科門診將延長收樽時間，為早上9時至下午1時，以及下午2時至3時。

截至今日早上9時，過去24小時錄得21宗呈報個案，有25名病人出院，至今共有10,185人康復；現時仍有359名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中21人危殆、 17人嚴重、321人情況穩定。現時該局正在使用1,237張負壓病床，佔用率48%；而負壓病房則有679間正在使用，使用率為58%。

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記者：陳子謙