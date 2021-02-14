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抗疫關鍵｜港台髮型師確診26人檢疫　當局承認愈趨謹慎15分鐘面對面接觸非金科玉律

社會 17:55 2021/02/14

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歐家榮指，本港到了抗疫關鍵階段，故密切接觸者的介定愈趨謹慎，希望不要再「走漏」感染個案。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，包括一名35歲男港台髮型師，最後工作日為2月11日，目前有26人要接受檢疫，亦會建議港台為該電視大樓員工安排檢測。

被問及當局是否更改密切接觸者的指引，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，化妝間面積為3、400呎，最高峰時可容納20至30人，患者主要負責吹頭，工作時會用一些噴髮、風筒等會產生氣霧的工具，故認為屬高風險行為，而患者亦曾在化妝室除罩進食，有機會透過飛沫污染環境，亦有可能出現近距離空氣傳播。他又稱，整理頭髮屬近距離接觸，而其他化妝室工作人士會為人化妝，期間有機會除掉或移動口罩，令口罩失去保護。

他又提到，早前髮型屋出現大型爆發，導致出現17宗個案，包括4名員工和4名客人，客人和員工接觸時亦有戴口罩，但仍有近距離和長時間的接觸，經風險評估後為了避免進一步爆發，故將他傳染期接觸的人士列為密切接觸者。

歐家榮承認，15分鐘面對面接觸不是一個科學數據的金科玉律，「一去到15分鐘是密切接觸者，13、14就唔係」，當局會衡量2人接觸情況而定，並非一定是面對面接觸才算是密切接觸者，因為以往案例工作場所即使戴口罩亦會出現爆發，加上本港到了抗疫關鍵階段，故密切接觸者的介定愈趨謹慎，希望不要再「走漏」感染個案。

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記者：陳子謙

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