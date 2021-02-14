  • 21°C
香港時間 : 2021214日 (日) 19:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全民造星III｜ANSONBEAN加盟古天樂公司 成Cool Style首位藝人

娛樂 16:00 2021/02/14

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

ANSONBEAN簽約古天樂公司。

《全民造星III》跳唱新人陳毅燊 (ANSONBEAN) 今日情人節公在加盟 Cool Style， 成為古天樂及 Angelababy 新公司旗下第一位藝人。

ANSONBEAN 自加盟公司後即密鑼緊鼓投入工作，他直言自己未有情人，所以2月12情人節沒有節目，故特地在初三赤口兼情人節這天，回到公司跟經理人Kim Chou拜年及祝她情人節快樂，以答謝她的栽培。ANSONBEAN 還一邊跳舞一邊向Kim拜年，祝福大家心想事成一帆風順，一臉傻氣逗得公司同事開心不已。

承諾會多做demo。

對於能夠成為寰亞傳媒集團、天下一集團合組的Cool Style旗下第一位藝人，ANSONBEAN感覺自己十分幸運和榮幸，他説：「能夠目撃Cool Style 公司誕生，兼可以成為公司第一個藝人，感覺十分榮幸及特別。自己一直好喜歡老闆古天樂及看他的戲，STYLE International Management 又是國際化公司，感覺好刺激。」

為了不負公司期望，ANSONBEAN直言會加倍努力，他說：「我現保持一個星期會做幾首歌demo，然後定期再給大家聽，雖然未知公司會否選用，但這會進步得快些。演戲上的練習，我都會去嘗試，雖然之前試過演戲，但我自覺仍然未掌握到技巧，仍然不是一個演員。」

ANSONBEAN返新公司逗利是。

雖然加入公司時間尚短，但經過《全民造星3》節目的磨煉，觀眾已看到ANSONBEAN在唱歌跳舞演戲的潛質，未來他會朝哪方面發展呢？

他說：「我承諾找到一個平衡，在各方面都會努力，去練習不同技能及工作，知道前面還有好多成長及進步空間，所以我會每星期定時去反省，然後再定新指標，催谷自己。更加要多謝粉絲支持，你們由一開始就支持我，有時就算練習到全身沒力，但一想到大家對我的期望，就會即刻起身再努力，所以你們支持真是好重要。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星lll】折骨舞王Ben曾在海洋公園表演　自爆面試《全民造星lll》笠水
19:06 2021/02/08
【全民造星lll】折骨舞王Ben曾在海洋公園表演　自爆面試《全民造星lll》笠水
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們
13:25 2021/02/10
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】
16:27 2021/02/11
賀年攻略︱AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】
全民造星 ANSONBEAN 古天樂 Angelababy

最高瀏覽

小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康
10:44 2021/02/13
小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女
14:11 2021/02/13
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
今日 12:26
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢