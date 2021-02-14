確診大廈│年初三增12宗確診3廈納強檢　包括新都城1期1座富寶花園1座葵涌寶星中心

▲ 港台確診髮型師居馬鞍山富寶花園1座。陳國峰攝

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,780宗。衞生防護中心公布12宗個案居住大廈名單，其中三廈需納入強制檢測公告的大廈名單，包括確診港台髮型師居住的馬鞍山富寶花園1座、新增確診社工居住的將軍澳新都城1期1座，及另一源頭不明個案32歲女子居住的葵涌寶星中心。

政府明日（15日）會在尖沙咀麼地道15-17號、石籬社區會堂、馬鞍山富寶花園及將軍澳新都城增設流動採樣站。位於黃竹坑體育館的流動採樣站會延長服務日期至2月21日（星期日）。

2月14日納入強制檢測公告的大廈名單(新增1宗或以上確診個案)：

1. 馬鞍山錦英路6號富寶花園第1座

2. 葵涌打磚坪街1-25號寶星中心A座

3. 將軍澳新都城第1期1座

各區確診大廈名單如下：

油尖旺區

尖沙咀美麗都大廈(3宗)

九龍城區

土瓜灣土瓜灣道267 號

紅磡家維邨家廉樓

西貢區

將軍澳新都城1期1座

沙田區

馬鞍山富寶花園1座

黃大仙區

鑽石山嘉喜大廈

葵青區

葵涌寶星中心A座

大埔區

大埔廣褔邨廣智樓

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責任編輯 李志強