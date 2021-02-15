梅根懷孕｜哈里王子夫婦情人節宣布喜訊　梅根懷第二胎阿奇升格為哥哥

▲ 哈里王子夫婦情人節宣布喜訊，梅根懷第二胎阿奇升格為哥哥。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）於2月14日宣布，梅根懷有第二胎，1歲長子阿奇準備升格為哥哥。

據BBC報道，哈里王子夫婦的發言人表示：

我們證實，阿奇準備做大哥哥，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）正高興期待第2個孩子的到來。

▲ 哈里王子夫婦宣布懷下第二胎。（Misan Harriman Twitter）

哈里王子夫婦的攝影師朋友Misan Harriman在社交媒體Twitter上載一張由他拍攝的黑白照片，相片中哈里王子赤腳坐在一棵樹下，而妻子梅根則躺在他的大腿上，手則是放在隆起的肚子上，二人笑著對視，非常幸福。

Misan 在Twitter寫道：「梅根，我在你的婚禮見證了這個愛情故事的開始，也很榮幸捕捉到這個故事成長的一刻。恭喜薩塞克斯公爵和公爵夫人。」

女王及王室成員祝福

白金漢宮發言人指出，英國女王伊麗莎白二世、女王丈夫菲立普親王、哈利的父親威爾斯親王，以及其他王室成員「都對這個消息感到高興，並祝福兩人」。不過，孩子的性別尚未公布，但將是英國王室第8順位繼承人。

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2019年誕下長子

哈里王子和夫人梅根，自2018年5月舉行世紀婚禮後，新婚不到半年，王室就在同年10月宣布梅根懷孕的好消息，2019年5月6日誕下長子阿奇（Archie）。哈里和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

不過梅根2020年11月左右在報章撰文，透露她在2020年7月懷第二胎時不幸流產，「我知道當我抱著長子時，我正失去第二個孩子。」當時她在人前故作堅強，然而那卻是「幾乎無法承受的痛苦」。

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責任編輯︰梁節儀