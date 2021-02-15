新冠肺炎｜新增5間餐廳曾有確診者到訪　包括：荃灣沙嗲王、太古豚王

▲ 新增5間餐廳曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情未回穩，昨（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗。衞生防護中心昨更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

東區 元宮閣 豚王 10/02/2021 10770

西貢 新都城中心 1 期 德美壽司 08/02/2021 10770

黃大仙 樂富廣場 Itamama Bistro 10/02/2021 10771

元朗 唐人新村路 1 號 唐 10/02/2021 10762

荃灣 卓明大廈 沙嗲王 11/02/2021 10775

其中，個案編號#10770為25歲染病男社工，居於新都城1期1座，曾到訪新都城德美壽司，太古城豚王拉麵店，灣仔聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓、北角政府合署、柴灣東貿廣場及觀塘世貿大廈。

個案編號#10771為香港電台髮型師，曾到訪樂富廣場內食肆Itamama Bistro，居於馬鞍山富寶花園，除到過工作地點的港台電視大廈外，亦到過馬鞍山的住宅錦豐苑錦薇閣。

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責任編輯：楊宛茜