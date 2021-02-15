東張西望︱新年遊戲中獎電話號碼現「999」　被質疑造假TVB解釋原因

▲ TVB新年遊戲被質疑造假。

TVB特別於年三十至年初三（2月11至14日）期間舉行「睇電視 𢭃利是 融易過肥年」遊戲，向全港觀眾大派超過40萬封利是，整個活動將送出利是錢及電子現金券總值超過港幣2千萬。

不過日前於節目《東張西望》時段公布得獎電話號碼時，有網民發現有以「999」及「666」為首的電話號碼，而據通訊事務管理局網頁所示，「999」為緊急求助電話，若市民打出3個「9」字，電話會接駁到香港警務處指揮及控制中心運作的緊急求助服務，因而惹來網民質疑豪派利是為造假。

TVB新年遊戲派超過40萬封利是 利是錢及電子現金券總值逾2千萬元

▲ 《東張西望》日前公布得獎名單。

質疑TVB造假

有網民於專頁「公務員secrets」發帖，附上《東張西望》公佈得獎電話的截圖兼留言「唔通香港警察都參加左TVB派利是？」，原來當中出現「9994 XXXX」及「6667 XXXX」等號碼，由於「999」為首的電話號碼是警方緊急求助熱線，而「666」為首的則是電訊管理局預留的特別號碼，故有人質疑電話號碼的真偽。

事件引來熱烈討論，有人指出「999只能作緊急用途」，當中亦有人留言圍攻TVB，包括「以假抽獎呃收視有冇犯法」及「即係全部都係假」等。

▲ 得獎結果中出現「999」為首的電話號碼。

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由於網民於TVB官方FB專頁留言造假，TVB亦留言及回覆傳媒解釋：「在登記過程中，有觀眾可能輸入了不正規電話號碼，例如999字頭，這些電話號碼有機會被抽中，但因號碼不能接收SMS短訊，所以最終不會送出利是錢。」

惟網民對TVB的回應不太滿意，當中有人回應說：「玩呢個活動首先要用WeChat綁定手機號碼㗎喎，WeChat係點樣驗證到緊急服務電話？大家幫我追問吓XX銀行，以及有份Hard Sell嘅Crystal Fung馮盈盈、陸浩明6號！」

此外，在昨晚（2月14日），TVB再透過《東張西望》，再解釋出現「999」字頭號碼的原因。

同場加映：林盛斌專訪