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新冠肺炎｜多間社區檢測中心未來數天預約額滿　元朗天晴社區會堂年初八才有名額

社會 11:15 2021/02/15

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油麻地梁顯利社區檢測中心，有過百名市民排隊。 (陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情持續，全港19間社區檢測中心今明兩天全部爆滿，其中元朗天晴社區會堂更要初八才有名額可做檢測，今日更有過百名市民於油麻地梁顯利社區檢測中心排隊等候接受檢測。

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港府早前宣布，年初七起有望放寬的防疫措施，包括重開所有體育場所（室內及戶外）﹑美容院﹑健身中心﹑按摩院等，另食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，負責人須安排員工於本月11日至25日期間，接受第一次檢測，然後每14日再檢測一次。

食肆2月18日起可恢復晚市堂食，詳情即看：【下一頁】

全港19間社區檢測中心今明兩日預約名額已滿，截至昨日（14日）晚上11時，19間的社區檢測中心，只有中西區石塘咀體育館、九龍城土瓜灣體育館、荔景社區會堂、坑口社區會堂、大埔太和體育館、沙田馬鞍山體育館於後日（17日）有少量名額，其餘檢測中心的名額已滿；其中，元朗天晴社區會堂更要初八（19日）才有名額可做檢測。

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責任編輯：郭詩詩

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