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新冠肺炎｜多間社區檢測中心未來數天預約額滿　元朗天晴社區會堂年初八才有預約名額

社會 11:15 2021/02/15

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，全港19間社區檢測中心今明兩天全部爆滿，其中元朗天晴社區會堂更要初八才有名額可做檢測。

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港府早前宣布，年初七起放寬的防疫措施包括所有體育場所（室內及戶外）﹑美容院﹑健身中心﹑按摩院等，另食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，然而負責人須安排員工於本月11日至25日期間，接受第一次檢測，然後每14日再檢測一次。

食肆2月18日起可恢復晚市堂食，詳情即看：【下一頁】

全港19間社區檢測中心今明兩日預約名額已滿，截至昨日（14日）晚上11時，19間的社區檢測中心，只有中西區石塘咀體育館、九龍城土瓜灣體育館、荔景社區會堂、坑口社區會堂、大埔太和體育館、沙田馬鞍山體育館於後日（17日）有少量名額，其餘檢測中心的名額已滿；其中，元朗天晴社區會堂更要初八（19日）才有名額可做檢測。

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責任編輯：郭詩詩

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