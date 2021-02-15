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失業援助｜政黨批評羅致光將失業保險、強積金對沖混為一談　期望設立臨時失業援助金資助市民

社會 12:53 2021/02/15

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蒙兆達指，不是要求政府設立失業保險制度，只是希望政府提供臨時的措施。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光早前指出，社會設立失業保險制度並不可取，認為取消強積金對沖較好。職工盟總幹事蒙兆達在一個港台節目時表示，認為臨時失業援助是應對打工仔當下面對的困難，而取消對沖是養老之用，對羅致光的說法感到憤怒，批評是強辭奪理，不明白為何羅致光將兩者要混為一談，要脅打工仔。

蒙兆達指，不是要求政府設立失業保險制度，只是希望政府提供臨時的措施，如為失業人士提供失業援助金，可資助失業前月薪的80%，1萬6千元為上限，為期半年。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪接受同一節目訪問時估計，去年12月的失業率已達到7.2%，農曆新年期間的失業率將更嚴峻。他指出，申請在職家庭津貼資助時以家庭為審核單位，有市民在申請時遇到困難，因為子女在職但父親失業，因而未能申請；他又指，申請時須詳盡地申報家庭資產，未能即時幫助有需要的人士，期望政府以個人為資助單位。

鄧家彪呼籲，學者出身的羅致光要明白現時已是局長身份，需要有同理心回應民情，不要再橫生枝節，予人感覺要脅勞工界。

鄧家彪指，市民不願意申請綜援是現實，政府去年預留約30億元用作擴充社會福利署人手處理新增綜援申請，原本估計去年年底會有4萬個家庭申請，但最終只有2萬個家庭申請，以家庭為評核的單位、申請手續繁複正是綜緩不受歡迎的因素。

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記者：陳麗娜

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