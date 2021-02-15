香港一年間掉棄逾24億個即棄口罩　環團倡改用可重用口罩 

▲ 環團綠領行動估算，自去年2月爆發疫情至今，全港已消耗逾24億個即棄口罩。（陳國峰攝）

新春期間除了有數以10萬計利市封淪為垃圾外，疫情下亦有大量用完即棄口罩送往堆填區。環團綠領行動估算，自去年2月爆發疫情至今，全港已消耗逾24億個即棄口罩。為鼓勵市民轉用可重用口罩，環團上月招募市民試用可重用口罩，當中3分2人試戴約兩星期後，表態願意繼續使用；無意轉用的人，主要因家中積存大量即棄口罩。

綠領行動上月公開招募市民參與試驗計劃，從超過200名習慣用即棄口罩的市民中，挑選6人參與，要求他們在上月4至22日期間試用3款可重用口罩（見表）。結果發現，參加者對非更換濾芯水洗布口罩的評價最高，其布質構造、舒適設計及無需更換濾芯等，使用體驗與即棄口罩最接近。

▲ 綠領行動上月公開招募市民參與試驗計劃，挑選6人參與，要求他們在上月4至22日期間試用3款可重用口罩。（陳國峰攝）

從事設計的參加者Fred表示，疫情初期，考慮到大多數可重用口罩不能完住阻擋病毒，且防護能力會因清洗而遞減，故未有使用。是次試戴後，清洗口罩後隔日仍未完全乾透，需用吹風機吹乾，但數日後逐漸習慣，認為使用上與即棄口罩無異，有意長期改用非更換濾芯的布口罩，除非早上上班前做運動才使用即棄口罩。

任職工料測量師的Joe說，初時以為可重用口罩的清洗過程麻煩，但試用後發現並非如此。3款口罩中，他偏好更換濾芯矽膠口罩，覺得透氣及剪裁立體最舒適，但寒冷天氣時易有水氣問題。但他指公司每月持續派發即棄口罩，家中亦囤積大量存貨，目前無意轉用可重用口罩。

綠領行動高級公共事務主任黃宇深稱，團體去年11月公布的調查發現，92%港人慣用即棄口罩，若疫情持續，約70%港人願轉用可重用口罩。惟連月觀察所見，港人使用口罩習慣無大改變。若以全港750萬人每周棄置約5,400萬個口罩推算，由去年2月至今，估計一年間已消耗逾24億個口罩。

黃認為，市面上可重用口罩的資訊繁多，消費者難逐一比較，建議當局檢視規格，並制定可重用口罩的場合指引，增加市民對可重用口罩的信心。環團又呼籲社會組織、慈善基金及商業機構減少派發即棄口罩，讓市民增加誘因轉用可重用口罩。

3款可重用口罩規格 產品 類型 價錢 可重用次數 Nanofit重用布口罩 非更換濾芯水洗布口罩 $288 125次 Metamask可重用納米口罩 更換濾芯水洗布口罩 $198 約200小時 Delione KN95/KN90 更換濾芯矽膠口罩 口罩$128、濾芯$8.3 約3天 資料來源︰綠領行動

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責任編輯：楊玉珠