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新年利是｜無禮小學生收近$300利市嫌太少　當場拆開取錢揸皺利市封丟落地

育兒經 14:21 2021/02/15

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農曆新年來到，未婚人士、學生們最期待必定是「逗利是」，但日前有一名台灣女網民發帖，指一名就讀小學的親友收到她所派的利市時，當場拆開利市取錢，並將利市封揉成一團直接丟落地，女網民不禁無奈表示，「現在的小學生不知道大人賺錢的辛苦嗎？」

一名台灣女網民在Facebook群組「爆怨公社」發帖抱怨，她日前已封一封約1000元新台幣（約280元港元）予一名就讀小學的親友，沒想到對方當場立刻拆開利市封，看見利市封內的金額大感嫌棄，直接在她的視線範圍內將利市封揉成一團，丟在地上。女網民看見小學生的行為感到非常驚訝，直斥現時的孩子太現實，

現在的小學生是不是都很現實？很懂得金錢概念？不知道大人賺錢的辛苦嗎？

女網民封1000台幣的利市被小學生親友嫌棄。（爆怨公社 Facebook）

網民狠批：沒禮貌！

帖文惹來一眾網民留言狠批小學生沒家教，「也太沒禮貌了吧！不管包多少都不可以這樣。」有網民建議以寫著「嫌少就還我」的利市封包利市。

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責任編輯︰王明芳

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