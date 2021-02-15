播毒鄰居｜自私鄰居疑為防帶病毒入屋　每日在他人門口前拍衫揈腳踩牆

▲ 自私鄰居疑為防帶病毒入屋，每日在他人門口前「拍衫揈腳」。

本港新冠肺炎疫情持續，市民少不免擔心外出時會沾染病毒。近日有網民就發現鄰居疑似為了自己家中潔淨、防止帶病毒入屋，每次入屋前都在走廊別人的門口前拍身、揈腳，斥責對方自私。

網民於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發文，指同層鄰居每日回家入屋前，都會故意到別人的屋企門口拍身、拍鞋，然後才回家。同時，鄰居又不用自己方向的垃圾房，會故意走到另一邊垃圾房丟棄用過的紙巾。

大家會唔會有d咁自私既鄰居？同管理處講過但吹佢唔漲，每日如是，救命。

網民更釋出不同日子在門外裝設的鏡頭影片，可見一名中年女士手持用過的紙巾丟在垃圾房，然後在走廊不斷揈腳、踢牆、拍打衣服、背囊；下雨天時，又在走廊揮動了12次雨傘，弄得走廊都是水；買餸後，會拍打餸菜膠袋；取信後，又會不斷揮動信件。

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網民指，垃圾房的垃圾桶是無蓋的，但鄰居的紙巾通常都會掉係地下，因為經常掉不中垃圾桶。

事件引起網民熱烈討論，紛紛指涉事鄰居自私，斥責鄰居此舉沒用，根本無法除菌：

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責任編輯：羅嘉欣