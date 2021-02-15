另類裝修｜租屋驚見奇特裝修廁所三面無窗轉身都難 網民高呼：大開眼界

不少大學生經濟能力有限，故會與朋友合租，台灣一名男生在網上分享，其租下住處的奇特裝修，廁所竟位於1條狹窄空間盡頭，窄得如廁時要側身進入，猶如是「瘦人限定」廁所，加上如廁時三面都沒有窗，轉身都有困難，該名男大生坦言，半夜如廁有壓力。大批網民面對奇葩設計，高呼「大開眼界」。

樓主在Dcard討論區圖文并茂發帖，稱自己與同學已合租單位1年，即將搬回學校宿舍，便打算與網民分享他們過去一年用的廁所。從其上傳照片可見，馬桶位於1條不足2呎闊的空間盡頭，環境狹窄，連垃圾桶都要放在馬桶前面。

樓主稱，因廁所的電燈老舊，有時會自動關燈，室友如廁時都「怕得要命」，自己則沒有太大感覺，「就半夜起來上（廁所）會小有壓力而已」，幸好沒有特別的事發生，笑言搬走後會懷念這個廁所。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼「大開眼界」；有網民稱，「太壓迫了吧，沒便秘的看了都覺得進去一定會便秘了」、「這個廁所感覺真讓人永生難忘」、「好有壓迫感，覺得呼吸困難」；有網民笑言這個廁所是專門是給瘦人專用。

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香港人住屋需求有增無減，不少業主都把單位「劏」成幾間套房，居住空間愈來愈細。早前facebook群組貼出一個灣仔的套房租盤，引起網民熱烈討論。該單位面積120平方呎，月租叫價7500元或以上，雖有有獨立廁所連淋浴間，但煮食位置卻在睡床旁。

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責任編輯︰王明芳