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新年團拜︱鐵馬家族食開年飯不見蹤影 　馬國明被網友嘲重色輕友

娛樂 13:58 2021/02/15

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馬國明缺席鐵馬家族的聚會。

「鐵馬家族」成員鄭嘉穎、馬國明、林子善、唐詩詠及黃嘉樂相識近11年，每逢農曆新年，眾人均相約到「大哥」鄭嘉穎家拜年。而「細妹」唐詩詠昨日於社交平台分享「鐵馬家族」新年團拜的相片，當中未見「二哥」馬國明的蹤影，跟湯洛雯相戀近一年的馬明愛得甜蜜，因而被網民取笑「重色輕友」。

鐵馬家族成員相約一起食開年飯。（取自instagram）

唐詩詠昨日於IG發帖文，相片中的她一身打扮紅噹噹，原來一眾「鐵馬家族」成員相約於新年團拜，林子善跟黃嘉樂也攜眷出席，當中她寫道：「初二開年飯，發個新年財。」，不過唯獨欠缺馬國明的份兒，網民均留言問「二哥」馬國明去了那裡，有人更寫道：「馬明而家有異性無人性失望」「重色輕友」「二哥二嫂去咗邊」等。

「鐵馬家族」成員因拍劇集《鐵馬尋橋》相識近十年，鄭嘉颖、馬國明、黃嘉樂、林子善跟唐詩詠不時相约食飯，感情猶如親姊弟。新年期間眾人於鄭嘉穎團拜，去年唐詩詠跟「鄭太」陳凱琳於IG分享聚會片段，見主人家準備了大量靚海鮮及肥牛等美食，而馬明去年也有現身聚會，今年未知是否要到女友家拜年而不見影呢。

牛年新娘｜傳馬國明裝修愛巢預備結婚 有意8月娶湯洛雯開花結果

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因拍劇而成為好友，飾演「二哥」的馬國明曾於媒體訪問表示深感難得，馬明謂五人由不相識變好熟稔，眾人又很投契，而拍攝該劇時氣氛很好，大家亦很喜歡劇本。他曾說：「拍了好多套劇，並非每套劇的演員都可以那麼友好，保持著聯絡，我好好彩。」

【愛妻號】林子善願當太太的最佳聆聽者　暖男丈夫：我真的很愛這女人

跟馬國明拍拖後慶祝首個情人節，湯洛雯於IG放閃。

現年47歲的馬國明及33歲的靚湯湯洛雯去年6月公開認愛，二人不時被催婚，他們亦常在網上隔空互動放閃，去年二人更被發現拍拖睇樓，再度傳出二人準備今年結婚，而踏入牛年又再傳出二人婚訊，馬明被指近日積極為愛巢裝修，傳今年8月結婚正式娶靚湯。

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  • 去年二人一起出席聖誕派對。（取自instagram） （取自instagram）
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有指湯馬已向好友報喜，馬明兄弟鄭嘉穎、林子善、唐詩詠、林子善，以及湯洛雯好姊妹朱千雪、岑杏賢、張嘉兒等已預留時間出席婚禮。

同場加映：林子善專訪

撰文 : TOPick柴犬山出動

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