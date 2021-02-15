網狀口罩｜日本「超透氣」大窿口罩引熱議　網民憂防疫效果不佳等於沒戴

▲ 日本「超透氣」大窿口罩引熱議。

全球新冠肺炎疫情持續，大家都知道布口罩或海棉口罩難以抵擋新冠病毒，但有日本網民就發現在賣場上，居然仍有一些超透氣的網狀口罩推出，質疑該種口罩無法防疫，只是形式上戴了口罩。

網民於Twitter圖文並茂發文，指發現比海棉口罩更過份、誇張的超透氣口罩。

▲ 日本網民發現在賣場上，有超透氣的網狀口罩推出。

從相片可見，網民手持的黑色口罩擁有透氣的網狀設計，並有很多巨大的洞，足以看穿背後。同時，包裝上標榜抗菌防臭、舒適呼吸、超輕量、速乾等。

網民認為這種口罩設計非常恐怖，等於什麼都沒戴：

戴上這種口罩後，那些「拒絕沒戴口罩客人入店」的防疫優良店，也無法拒絕這些客人進店。這是個不管什麼都好，反正只要戴上口罩就行，反過來抓住這種風氣的商品。

相片馬上引起其他網友熱烈討論，紛紛指這種口罩完全沒有任何意義：

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責任編輯：羅嘉欣