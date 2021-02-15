民建聯：本港財政儲備穩健　促設短期失業援助

▲ 民建聯主席李慧琼表示，期望當局應盡早公開新冠肺炎疫苗接種計劃，盡快讓市民接種疫苗。（民建聯提供）

新一份財政預算案將下周公布。民建聯表示，本港仍有8000多億元財政儲備，相較其他地方穩健，促請港府在預算案推出有效擊破疫情及舒解民困措施，例如推出短期失業援助、設立外傭扣稅額、設立租金扣稅額及為三無大廈增設維修津貼等，認為港府在動用財政儲備時除「審慎理財」外，亦要「應使則使」。

民建聯主席李慧琼表示，期望當局應盡早公開新冠肺炎疫苗接種計劃，盡快讓市民接種疫苗，指民建聯至今已收集到超過10萬市民簽名，要求國產疫苗能盡快供港。她要求港府就國產疫苗供港的時間和細節，與中央政府溝通協商，盡早引入國產疫苗到港，讓市民多一個疫苗選擇。她又指，若國產疫苗遲遲未能供港，認為政府可考慮允許港人到內地接種國產疫苗。

另外，民建聯立法會議員張國鈞稱，期望特區政府在新一份財政預算案及未來一至兩年，在稅務改革措施上，做到促進香港社會和平。

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記者：尹櫻霖