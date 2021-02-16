幼稚園教職員收月餅、門劵或墮貪污法網　廉署建議家長不應存送禮想法

▲ 家長亦不應存有「送禮可令子女獲得優待」的想法。（程志遠攝）

繼2016年《幼稚園校董及職員行為守則範本》，廉政公署今（16日）推出《幼稚園運作防貪指南》，向家長和幼稚園教職員指出收生、維修工程招標等方面的貪污陷阱，及可行建議。不少僱主容許職員在節日時接受500元或以下的利益，但防止貪污處表示，任何人一旦接受或提供任何利益即屬犯法，建議校方訂明防貪指引，家長亦不應存有「送禮可令子女獲得優待」的想法。

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自2017/18學年起，政府每年向參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供恆常資助，預算開支近70億元。廉政公署有見於涉及龐大公帑和業界執行《行為守則》時的困難，自2017年始，向50間幼稚園的校長和老師直接了解日常運作，並於去年12月推出指南。

防貪處首席防貪主任陳秀琼表示，教職員多誤會了「款待」在《防止賄賂條例》中的釋義，她解釋不應與字典的意思混為一談。她舉例指，表演節目或演唱會門券、酒店住宿及機票等，於條例下均屬於「利益」，而非「款待」。而提供食物，例如一盒月餅，並不一定符合「款待」的定義。若該食物並非供當場享用，有可能屬於條例中所界定的「利益」。

退休前為民生書院校長的防止貪污諮詢委員會委員陳嫣紅表示，中學部一向有防貪指引，廉署新推出的指南有助幼稚園教職員拒絕家長的禮物，而家長亦有指引可跟，避免墮入法網，過往有家長為表心意，旅遊後欲送手信予教師、校長，教職員都會盡量拒絕，若家長堅持送禮，教職員會向校董會報備。

▲ 陳嫣紅表示，廉署新推出的指南有助幼稚園教職員拒絕家長的禮物。（程志遠攝）

陳秀琼補充，針對送禮情況，校方清楚訂明指引，讓教職員有例可依，再根據指引斷言拒絕送禮者。

指南涵蓋5大範疇，包括收生程序、工程管理、採購程序、處理利益衝突時建議和文件範本。

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記者：陳麗娜