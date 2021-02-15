▲ 大埔一名10歲女童昏迷，送到那打素醫院後不治。

今（15日）中午12時22分，警方接報大埔廣福邨廣義樓一名10歲女童昏迷不醒，救護員趕至把她送到那打素醫院搶救，惟她最終死亡；警方正調查事件。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳麗娜