大埔一名10歲女童昏迷 送到那打素醫院後不治 社會 14:46 2021/02/15 分享： 熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 ▲ 大埔一名10歲女童昏迷，送到那打素醫院後不治。 今（15日）中午12時22分，警方接報大埔廣福邨廣義樓一名10歲女童昏迷不醒，救護員趕至把她送到那打素醫院搶救，惟她最終死亡；警方正調查事件。 實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS 訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2 記者：陳麗娜 相關文章 觀塘世紀工商中心起火無人受傷 10人自行疏散起因有待調查 今日 12:33 觀塘世紀工商中心起火無人受傷 10人自行疏散起因有待調查 女子疑用假身份證到油麻地檢測中心檢測被捕 報稱身體不適送院治理 今日 13:00 女子疑用假身份證到油麻地檢測中心檢測被捕 報稱身體不適送院治理 民建聯：本港財政儲備穩健 促設短期失業援助 今日 13:55 民建聯：本港財政儲備穩健 促設短期失業援助 香港 大埔 廣福邨