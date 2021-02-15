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大埔一名10歲女童昏迷　送到那打素醫院後不治

社會 14:46 2021/02/15

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大埔一名10歲女童昏迷，送到那打素醫院後不治。

今（15日）中午12時22分，警方接報大埔廣福邨廣義樓一名10歲女童昏迷不醒，救護員趕至把她送到那打素醫院搶救，惟她最終死亡；警方正調查事件。

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記者：陳麗娜

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