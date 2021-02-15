奇怪鄰居｜樓上住客與女友夜夜傳銷魂叫聲　港媽崩潰：小朋友食晚飯聽見問點解

▲ 樓上住客與女友夜夜傳銷魂叫聲，港媽崩潰：「小朋友食晚飯聽見問點解。」

香港寸金尺土，樓與樓之間相隔貼近，鄰居家中的聲音容易聽得一清二楚。有美孚的居民於Facebook發帖投訴樓上的男住客經常與女友每隔兩至三個星期便會在家中親熱，夜夜纏綿傳出銷魂尖叫聲，聲音歷時長久，且聲浪大得附近幾層樓都能聽見，經常吵醒熟睡中的鄰居。港媽崩潰表示，男住客曾在晚上8時吃晚飯時「開戰」，小朋友聽見奇怪的聲音後不禁詢問，令她不得不開電視掩蓋叫聲。

一名港媽於Facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖投訴，指住在樓上的男住客每隔兩至三個星期便會在家中開派對、抽煙至凌晨4至5時，平日網上又會與女朋友親熱。港媽表示，

親熱都是你的自由，但希望你能盡量降低聲浪，因為你和他們或你和她的聲音，經常吵醒熟睡中的鄰居。

晚上8時吃晚飯聽見銷魂叫聲

港媽形容男住客與女友親熱時發出的尖叫聲歷時長久，

聲浪大得附近幾層樓都聽到佢有幾enjoy，雖然多數發生喺11點幾，但過了PG家長指引嘅鐘數。

不過，港媽記得曾在一次晚飯時間聽見銷魂叫聲，她聲稱以往吃晚飯沒有看電視的習慣，惟那次不得不開電視掩蓋叫聲，「嗰次食食下飯都真係好尷尬。」家中的小朋友對銷魂叫聲感到好奇便詢問，

我哋都難以向他解釋，有時我哋都唔敢邀請朋友上屋企食飯，怕食食吓多咗啲配樂，雖然我哋嘅朋友都好有興趣想聽。

港媽無奈表示，明白年輕男士有需要，但香港居住環境擠迫，希望大家互相忍讓，關顧左鄰右里，盡量將聲量降低。

帖文引來網民留言狠批樓上住客無公德心，另有網民希望樓主開放家中讓他們探訪，了解樓上男住客與女友的「噪音」情況，「連我都想去樓主到食吓飯加配樂。」

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責任編輯︰王明芳