新冠肺炎｜食肆及表列處所員工趕檢測　社區檢測中心大排長龍【內附最新預約情況】

▲ 油麻地梁顯利社區中心有不少人排隊輪候檢測。（陳靜儀攝）

港府上周四（10日）若新春疫情未有重大變化，食肆晚市堂食及多個表列處所等可於年初七（18日）起恢重開，但員工必須持陰性檢測報才能開工，之後亦要「兩周一檢」。不少員工趁農曆新年假期最後一日做檢測，不少社區檢測中心大排長龍，人群要打蛇餅排隊輪候檢測；多個中心今日至星期三的預約亦已經滿額。

油麻地梁顯利社區中心，一早已經有不少人排隊輪候檢測，最高峯時段有逾百人排隊，中心分開食肆和表列處所員工的隊伍。灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心同樣出現人龍，中心貼出告示，提醒繁忙時間只處理預約檢測。

點擊圖片即睇社區檢測中心情況：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

根據網上預約系統顯示，截至今日下午2時，全港19間社區檢測中心即日至周三的預約都已經全部額滿，個別中心周四（18日）預約名額同樣已滿。

點擊圖片了解社區檢測中心預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

當局早前提醒，食肆或處所負責人須安排員工在復業或恢復晚市前7日或後7日做首次檢測， 之後「兩周一檢」，首3個月免費，他們可到社區檢測中心進行，或到指定郵局、港鐵站及醫管局指定普通科門診領取免費檢測包。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩