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新冠肺炎｜新增9宗確診個案　4宗本地個案包括3宗染源頭不明

社會 16:32 2021/02/15

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新增9宗確診個案4宗本地個案。

新冠肺炎疫情未回穩，今日（15日）大年初四新增9宗確診個案，近三個月以來首次單位數，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,789宗；另有不足10宗初步確診。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮表示，今日接獲不足10宗初步確診個案，包括數宗輸入個案，餘下有3宗本地感染源頭不明的初步確診個案，涉主婦、消防員、8歲女童。詳情即看：【下一頁】

市民排隊等候檢測的情況：

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衞生防護中心總監林文健表示，過去兩星期錄我327宗個案，包括12%屬輸入個案、約90%為本地，當中亦有3成屬不明個案，反映社區仍存傳播鏈，呼籲公眾不應鬆懈。詳情即看：【下一頁】

3宗源頭不明個案包括，昨日初步確診的79歲已退休老婦、屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名面包師傅、皇后大道東59至65號一所律師行工作的一名文職員工。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，再多22名病人康復，348人仍留醫中21人情況危殆，截至今日早上9時，過去24小時錄得14宗呈報個案，至今共有10,206人康復。詳情即看：【下一頁】

同場加映，腦幹中風死亡風險高，即看徵狀：

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記者：陳麗娜

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