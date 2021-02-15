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變種病毒｜再檢出2宗輸入個案帶「N501Y」變種病毒基因　涉菲傭及土耳其抵港空中服務員

社會 17:59 2021/02/15

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（15日）大年初四新增9宗確診個案，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,789宗；另有少於10宗初步確診。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮指出，今日新增5宗輸入個案，包括一名由波蘭抵港的人士以及一名由印度經杜拜抵港海員；另涉及3名外傭，其中2人來由印尼抵港，另有一名是2月13日抵港的菲律賓傭工，其樣本被驗出對變種病毒「N501Y」呈陽性。

此外，昨日一宗輸入個案（個案編號：10769）涉及一名由土耳其抵港的空中服務員，其病毒檢測對變種病毒「N501Y」呈陽性。至今仍有10宗有「N501Y」的變異基因個案仍有待公共衞生化驗中心進一步作基因分析是屬於哪種病毒。

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記者：郭詩詩

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