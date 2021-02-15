新冠肺炎｜今日新增4宗本地個案　林文健：社區仍存傳播鏈籲年初五復工須保持警覺

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未見回穩，今日(15日)大年初四新增9宗確診個案，5宗輸入個案、4宗屬本地個案，包括宗涉感染源頭不明個案。衞生防護中心總監林文健聯同中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理庚慧玲見記者交代疫情。

衞生防護中心總監林文健表示，過去兩星期錄我327宗個案，包括12%屬輸入個案、約90%為本地，當中亦有3成屬不明個案，反映社區仍存傳播鏈，呼籲公眾不應鬆懈。

他稱，明日大年初五陸續恢復運作及上班，提醒工作場所須做好防疫措施，提到去年至今有14宗涉及10宗或以上的工作場所大型爆發個案，亦不乏工作埸所小型爆發時有發生，影響各行各茶，包括食肆、保安、清潔及地盤等。

林文健稱，流行病學調查顯示，工作場所群組風險因素多涉共用設置，如休息室、洗手間、會議室，上班同事或不時脫下口罩進食或傾計，社交距離亦不足增加感染風險。

他提醒，同事相處間需要戴上口罩，記得手部衞生，如用公用設施更衣室、茶水間時，不要脫口罩及保持1.5米社交距離，要進食或需沐浴更衣時，脫下口罩後勿與他人傾計，及後亦盡快戴回口罩，公司亦應加強每日消毒清潔。

衞生防護中心已為企業及行業作不少防控指引，包括如院舍、學校、郵件派遞、食物包裝、表演、酒店等，希望參考及跟從，提醒如工作間有疫情，涉及2宗或以上時，密切接觸者需檢疫之餘，有關工作場所亦需強檢。



全港19間社區檢測中心今明兩天全部爆滿，其中元朗天晴社區會堂更要初八才有名額可做檢測，今日更有過百名市民於油麻地梁顯利社區檢測中心排隊等候接受檢測。

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記者：陳正怡