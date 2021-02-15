出遊長洲｜人潮湧現中環碼頭迫爆長洲　網民無奈：坐船走人龍應有成公里

▲ 人潮湧現中環碼頭迫爆長洲，網民無奈：「坐船走人龍應有成公里。」

農曆新年港人無法外出旅遊，加上疫情下不宜群聚拜年，昨日適逢年初三及情人節，不少市民選擇到離島郊遊。長洲一如既往是香港人遊玩的熱點，長洲街頭人頭湧湧，有網民形容「坐船走嘅人龍應該有成公里」。

有網民一早前往中環碼頭準備到離島遊玩，但當時碼頭已經有大量市民排隊，等候渡輪前往長洲，形容排隊上船已經看不到龍尾，又指「4、5及6這3個碼頭都係咁多人」，即是前往南丫島、長洲及梅窩三個碼頭都有大量市民排隊。

▲ 長洲碼頭排滿人。（網上圖片）

另有網民於Facebook發帖及上載相片，指原本到長洲遠離繁囂、洗滌心靈，但從相片可見，長洲大街迫爆人，街上站滿等待向前走的市民，當中包括多對情侶及不少父母帶同子女到場，而街上的市民之間幾乎「人貼人」。

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人潮迫爆長洲 三輪車在街上行走

除此，有聲稱是長洲居民的網民於帖文中留言狠批，不少市民明知長洲大街迫爆人仍駕駛三輪車在街上遊走，沒有理會街上的人權安全，直斥市民自私，憂慮會出現長洲群組，

係要踩去啲冇路嘅位，唔識踩單車嘅又周圍踩，又係街邊自拍、唔帶罩食魚蛋......

長洲碼頭人龍長至整公里

長洲人潮嚇怕前往排隊的市民，有市民到達碼頭後見人龍即離開，「10點到中環見到條人龍即舉白旗。」而長洲碼頭在晚上8時仍大排長龍，有長洲居民留言表示「條人龍估計成晩都未消化到」。最終，有網民指在凌晨近1時左右，長洲碼頭變回寧靜。

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責任編輯︰王明芳