源頭不明｜屯門V-City Balencia Bakery麵包師傅確診　居天水圍天頌苑頌棋閣

▲ 屯門V-City Balencia Bakery一名麵包師傅確診。

新冠肺炎疫情持續，今日（15日）大年初四新增9宗確診個案，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,789宗；另有少於10宗初步確診。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮指，昨日初步確診的79歲已退休老婦今日確診，居紅磡家維邨家廉樓，大廈早前有確診個案，2月11日已刊強檢，她於2月13日作檢測後確診。她於2月11日曾到牛頭角彩霞道55號彩頤居A座探訪親友。

第2宗源頭不明個案涉及屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名麵包師傅，最後上班日為2月13日，同日出現病徵，及後到天水圍醫院急症室求醫並作檢測，後及確診轉到屯門醫院，他於2月3日的檢測曾呈陰性。他居於天水圍天頌苑頌棋閣，當局正追蹤其他密切接觸者，而店內其他員工會送檢疫。

歐家榮又指，麵包師傅平日的工作主要負責製作麵包，有6名員工列緊密接觸者。他於傳染期時曾有上班，惟工作時有做佩戴口罩及手套等，一般來說對食物沒有特別風險，如曾逗留麵包店的人士自覺有風險可自行做檢測。

第3宗源頭不明個案涉及皇后大道東59至65號一所律師行工作的一名文職員工，其最後上班日為2月11日。他於2月9日出現病徵，2月10日曾求醫，居杏花村第26座。當局發現他在傳染期時曾到愛東邨愛平樓探訪親友，11名密切接觸者會被安排入住檢疫中心。

另外，今日有一宗是與早前個案相關個案，涉及一名早前確診者的家人，居荃灣川龍街龍華大廈，大廈2月13日已被列強檢大廈，患者昨日亦被送檢疫中心，及後確診。

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記者：郭詩詩