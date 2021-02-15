新冠肺炎｜今日另有不足10宗初步確診個案　包括3名本地感染源頭不明個案

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未見回穩，今日(15日)大年初四新增9宗確診個案，4宗屬本地個案，包括3宗涉感染源頭不明個案，同日錄得不足10宗初步確診個案。衞生防護中心總監林文健聯同中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理庚慧玲見記者交代疫情。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日接獲不足10宗初步確診個案，包括數宗輸入個案，餘下有3宗本地感染源頭不明的初步確診個案，包括：

39歲主婦，2月9日發病，一直留家，2月13日病情趨嚴重到普通科門診求醫，昨日(14日)交回樣本樽，今日初步確診。患者居於鳳德邨鳳鑽樓，間或會到鳳德街市，如患者明日確診，鳳德邨鳳鑽樓需強制檢測。

葵涌消防局一名53歲消防隊目，2月4日出現上呼吸道感染症狀，及後自行服成藥及感冒藥，最後上班日為2月10日上午9時落更，昨日到博愛醫院求醫轉送屯門醫院。平常主要到葵涌消防局，2月9日曾訪青衣及青衣南消防局替更，居於元朗玻璃圍，亦曾到合益街市；與患者共用更衣、休息室者會列作密切接觸者，約20位人士須檢疫。

一名8歲女童，一直無病徵，居於石籬二邨石怡樓高層，有關大廈日前須強制檢測，患童居於早前確診單位的隔鄰，該單位有3人確診，惟相信兩單位住戶互不相識，故列作不明個案；患童昨日取樣本反今日呈初步陽性，同住家人檢測後呈陰性，不排除環境污染、個人衞生不足而受感染。

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記者：陳正怡