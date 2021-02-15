老友相聚︱2年前接受通波仔手術　79歲盧海鵬靠行山重拾腳骨力

▲ 盧海鵬靠行山及做運動改善腳力。

79歲的盧海鵬曾於兩年多前接受通波仔手術，之後鵬哥也減少參與幕前演出，而趁著農曆新年鵬哥跟老友們相聚，大年初二他到相識多年的林建明家裡拜年，大姐明於社交平台分享聚會的相片，更開心透露鵬哥靠著行山重拾腳骨力。

林建明於facebook分享盧海鵬跟陳玉蓮到其家拜年的照片，只見她搭著鵬哥肩膀合照，身穿紅色衫襯黑外套的鵬哥，精神看來不錯。

【扮嘢王】盧海鵬消瘦現身跟呂珊合唱 曾通波仔鵬哥中氣十足唱《幾許瘋語》【有片】

▲ 盧海鵬到林建明家拜年。（取自facebook）

而她開心地留言︰「年初二收到一個好的消息！盧海貓 自從跟人行山之後，雙腿竟然回復力量，跳得行得走得！實在太開心了！因此隻貓脾性好了很多，少咗鬧人啦！哈哈另外：搞笑事件！蓮妹面對面跟我說「我是陳玉蓮小姐」我竟然再問人，這女子是誰？因帽子跟口罩將她全面覆蓋了！哈哈哈！」

▲ 「小龍女」陳玉蓮呀！（取自facebook）

上月譚詠麟於微博分享跟苗僑偉、黃日華等人行山的照片，他透露幾位朋友也加入周潤發的行山團，而鵬哥也是「成員」之一，早上會跟發哥行山兼做運動，而大姐明也透露鵬哥靠行山改善了雙腳乏力的問題。

其實鵬哥自2018年12月進行通波仔手術後，已減少工作，據資深傳媒人汪曼玲透露，2018年三嫂戚美珍陪鵬哥就糖尿病看醫生，感覺有異常，後來做了MRI（顯影技術），發現其中一條血管阻塞了90%。

【綠葉王】盧海鵬當年35歲轉行入藝訓班 鵬哥與周潤發屬同學：無悔做演員【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

起初鵬哥不想入院通波仔，拖了一個月。後來古天樂、杜琪峰約鵬哥吃飯，不斷勸他入院，並説錢方面不用考慮。結果鵬哥入住養和6人房、連同手術費合共約二十多萬元，古天樂先代付醫療費用，後來鵬哥再處理保險賠償。

近年鵬哥已甚少亮相幕前，好好休養身體，去年10月，盧海鵬亮相好友呂珊的網上直播節目，雖然鵬哥比前消瘦不少，但精神不俗，更一口氣連唱4首歌，狀態十足。

至於鵬哥跟林建明相識幾十年，二人首度合作是拍攝電影《社女》，之後於EYT《蝦仔爹哋》再度合作，足足合作了9年，另外兩年前二人應ViuTV邀請拍攝《林盧去追星》，兩位老友孖住去旅行，而大姐明更於節目中流露感性一面，她對鵬哥說：「老老實實，我真係祝你身體健康，如果唔係冇人同我玩，冇人同我鬥嘴！」

同場加映：林盛斌訪問