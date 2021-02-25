【靚太安樂窩】新手靚媽淘寶超高質生日佈置　創意滿分打造太空主題派對為愛子慶生

▲ 有港媽分享購自淘寶的生日裝飾，為兒子1歲生日增添氣氛。

小朋友的一歲生日，相信不少父母都花盡心思慶祝，希望日後有個難忘的回憶。有港媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了大量生日裝飾給兒子的一歲生日會佈置，大讚效果滿意。帖文一出即吸引網民留言表示很有派對氣氛，更一同分享為子女所購入各色各樣的生日裝飾品。

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該名港媽表示，因為在「淘寶開心Share」Facebook群組看見有其他人分享女孩子款的生日佈置，所以她又想分享自己購買的男孩子款佈置，更笑言相中只有氣球和椅子佈置是購自淘寶，而寶寶是自己的。

見有人post 女仔款既生日佈置，我又post下男仔款啦！氣球同BB椅佈置都係淘架！BB係自己既......之前有個post寫漏咗呢句，跟手有人問我BB條link係乜嘢

港媽接受TOPick訪問表示，在淘寶購買派對裝飾的原因是疫情關係下，不能和兒子外出慶祝一歲生日。在參考過很多淘寶買家評價和自行研究後決定購入，結果令她相當滿意。

因為無得出去慶祝（疫情關係）又唔想個仔第一個生日甘簡單，所以佈置下，點知影出黎都幾滿意，過程中參考好多淘寶買家，再自己襯下，甘就完成啦！

港媽又指是次選購的一歲男孩生日汽球佈置為太空主題，全部裝飾品連運費約132港元，大概一星期便到貨。至於相片中模仿太空背景的是電視機螢幕，所以整體感覺更貼近太空主題。

主要淘左一歲男仔生日汽球佈置，太空主題，圍住餐椅既紗係純粹襯番顏色，佢本身有自製或成品可選，我簡左成品，約30元人文幣，太空波波有唔同套餐，呢個40蚊倒，用電視做背景，甘就似太空，本身d野好輕，運費約$40，用順豐集運，1星期倒到貨。

TOPick到淘寶網了解，發現有多個佈置主題可供選擇，而配搭組合更有過百款，有自製和現成品可選。售價由19.8元至168元（約24至202港元）不等，這性價比高的生日裝飾品，更大穫買家好評，大讚美觀之餘質量亦高，吸引了不少爸媽購買。

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責任編輯：張懿慧