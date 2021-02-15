污水檢測｜逾110幢大廈進行強檢找出逾50宗確診個案　政府擬兩招增加檢測量

▲ 行政長官林鄭月娥（紅衣者）今日到訪香港大學的公共衞生實驗室。（政府提供）

政府近月多次透過污水檢測，判斷大廈是否有隱藏新冠肺炎病毒傳播風險，並再作強制檢測。政府由去年至今，已在超過110幢污水檢測呈陽性的大廈進行強制檢測行動，找出了超過50個確診個案，現時香港大學的實驗室每日可處理24個樣本，政府正透過增購儀器和與其他私營實驗室合作，盡快增加檢測量。

行政長官今日（15日）聯同環境局局長黃錦星及渠務署署長彭雅妮先後到中西區污水井採樣點﹑港大公共衞生實驗室等視察，了解如何通過污水監測找出社區內的隱性患者。

林鄭月娥一行今早先到渠務署在中西區的污水井採樣點，視察工作人員採樣的流程，之後再到訪港大公共衞生實驗室，由港大醫學院院長梁卓偉及土木工程系環境微生物組工程與生物技術實驗室張彤教授介紹污水樣本的處理及檢測過程。

▲ 圖示林鄭月娥（右二）在環境局局長黃錦星（左一）和渠務署署長彭雅妮（右一）陪同下，聽取採樣流程的介紹。（政府提供）

林鄭月娥感謝渠務署同事和合約承辦商默默支援抗疫，每天要在極短時間通知下到選定的污水井進行連續數小時的戶外採樣，以配合研究團隊的工作。

她亦與港大多位參與研究的研究員和博士生傾談，知道她們在農曆新年期間仍努力不懈地工作；又指特區政府近年大力推動香港的創科發展，而大學的研究能力和水平是創新和科技的重要基礎。

林鄭月娥說，感謝港大的跨學科團隊和政府部門包括渠務署和環保署的同事在過去一段時間辛勤工作，在農曆新年假期仍堅守崗位，透過進行污水監測為抗疫出力，政府會繼續善用科技，務求取得更大的抗疫成效。

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記者：陳曉瑩