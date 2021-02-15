政府服務｜1823電話中心去年接逾520萬個來電或電郵 薛永恒感謝同事全年無休處理市民查詢
社會 17:27 2021/02/15
創新及科技局局長薛永恒聯同常任秘書長蔡淑嫻今日（15日）探訪1823中心，感謝同事全年無休，以專業服務精神，處理市民對政府服務的查詢和投訴。
薛永恒表示，近年市民對1823服務需求有增無減，特別是與疫情有關的查詢，1823於2020年接獲約474萬個來電及50萬封電子郵件、Tell me@1823手機應用程式等文字來函。他鼓勵同事繼續努力，守在最前線，加強政府與市民的溝通。
為協助抗疫，1823支援與抗疫有關的熱線，包括衞生署新型冠狀病毒病熱線、銅芯抗疫口罩熱線、普及社區檢測計劃熱線及回港易計劃熱線等。1823亦優先處理與疫情及環境衞生有關的來電，同時盡量維持現有服務。
1823由效率促進辦公室管理，提供24小時一站式服務，為市民解答有關23個參與部門的服務查詢，並接收市民對所有政府服務的投訴、建議和讚賞。
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：陳曉瑩