新春落區｜鄧炳強先後視察水警基地及長洲警署　指警隊正研究使用不同低殺傷力武器

▲ (資料圖片)

警務處處長鄧炳強新春期間連日落區，他今早(15日)先後到新界南水警基地及長洲警署視察及探訪同袍。提及新春期間非法放煙花情況猖獗，他指，警方會繼續行動杜絕非法點炮仗及煙花的情況。

鄧炳強今早先到新界南水警基地視察，繼後於早上11時許乘坐水警輪抵達長洲，逗留長洲警署約半小時後離開，期間不少居民他揮手打招呼。他表示，知悉近日出現非法燃點炮仗及煙花的情況，強調會盡力堵截，而警方於過年前已杜絕了不少個案，會繼續行動。

對於早前有消息指，警方已購入電槍並作測試，研究是否引入為警方裝備，他指，警方正研究不同類型的低殺傷力武器，目的是希望降低武力，為使用真槍以外提供更多選擇，並更為安全。

鄧炳強於年三十、年初一和年初三，分別到過維園花市、旺角花墟、黃大仙祠、粉嶺、大埔和沙田車公廟等地點，了解執勤警員的工作。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒