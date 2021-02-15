梁振英引英例子再促司法改革　稱司法機關沒有碰不得、動不得

▲ 梁振英引英國例子，提出每個機關都要不斷檢討、改革。（經濟日報資料圖片）

建制派多番提出司法改革的聲音，全國政協副主席梁振英今日在社交網站，引英國的例子，強調每個機關都要不斷檢討、不斷改革，「香港的司法制度和司法機關沒有『永遠正確，免於檢討、免於改革、碰不得、動不得』的道理。」

梁振英指出，與英國保守黨關係密切的智庫建議，將法官選拔最終決定權，交予政治任命的司法大臣，而上述為英國司法改革其中一個建議，已獲英國前工黨政府的司法大臣Jack Straw支持。

他補充，上述建議其中一個出發點，是因近年英國法官的判案，被指未能反映英國實際情況，當地更有小報稱法官變成「人民公敵」，而提出改革呼聲，是因為英國脫歐公投要打上法庭，以及一連串司法覆核判決，均引起社會關注。他認為，情況與香港相似，因為香港近年的社會運動案件，以及大量司法覆核判決，同樣引起社會廣泛關注。

梁振英強調，每個機關都要不斷檢討、改革，認為香港的司法制度及司法機關，是沒有「永遠正確，免於檢討、免於改革、碰不得、動不得」的道理，關鍵在於香港社會各方面，都要實事求是、以事論事，以及客觀開明。

全國人大常委譚耀宗上月曾指，社會不斷變化進步，司法機關不可一成不變；終審法院首席法官張舉能上月上任後曾表示，在不削弱司法機構獨立性的前提下，樂於聆聽市民對改革的聲音。

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記者：陳宛彤