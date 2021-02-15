日企社長年齡創新高　2021年平均水平高於60歲

▲ 調查數據顯示，截至本年1月份，日本企業社長的平均年齡達到60.1歲，較去年增加0.2歲。

日本人口老化問題嚴重，當地企業的社長平均年齡正持續上升。最近有調查數據顯示，截至本年1月份，日本企業社長的平均年齡達到60.1歲，較去年增加0.2歲，反映當地企業管理層的年齡老化問題日益嚴重。

據《日經中文網》報道，最近日本調查公司帝國Databank，向當地94萬間企業進行調查後發現，日企社長的年齡逐年提高。據2021年1月份的調查數據指出，其社長的平均年齡超越60歲，較1990年的水平增加6.1歲。

調查報告指出，若按企業存續時間來劃分，30至50年的企業社長平均年齡為63.1歲，50至100年企業社長的平均年齡為62.4歲。另外，10年以下企業的社長平均年齡為50.2歲，當中40至49歲的年齡層比例最高，達到35%。其中，屬於「不動産業」企業的社長平均年齡最高，達到62.2歲，而製造業、批發業及零售業的社長平均年齡，分別為61.3歲、61歲及60.2歲，普遍高於整體水平。

報道分析認為，由於日本年輕人口正逐漸減少，不少中小型企業因無法找到接班人而面臨倒閉危機。調查指出，有65%企業表示因缺乏接班人而感到苦惱。調查公司Databank表示，企業及早選擇和培養接班人的重要性正不斷增加。

責任編輯：李寶如