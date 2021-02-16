新春頌獻｜安老院舍歲晚禁探訪　社區樂團變招改用線上直播形式送暖

▲ 樂團以視像形式探訪安老院舍，向長者拜年送上節日祝福。（活動圖狡）

新春佳節，卻碰上世紀疫情，人人減少社交，就連團拜活動也要「變招」。由土瓜灣舊區小孩組成的「社區樂團」，利用ZOOM線上直播，歲晚往多間老人院拜早年，既要唱遊表演，也要「搞氣氛」逗老友記歡心，盡顯急才與轉數。小孩們直呼過癮，也期待有天疫情消散，親身走進社區送暖。

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「好一朵迎春花…啊，人人都愛他。」10歲的李嘉豪「初試啼聲」，在電腦鏡頭前咧起牙齒，展露笑容高歌，表情多多。月初他以視像直播形式，向3間九龍城區老人院的院友拜早年；另一邊廂老友記於院舍聚在一起，用平板電腦觀賞節目。疫情下，安老院舍禁止探訪，難得院友見到小孩唱歌賀歲，也打起拍子唱和，看起來很投入。

李嘉豪來自市區重建局資助成立的「市建童樂‧社區樂團」，是46名團員的之一。他跟夥伴年紀相若，也來自土瓜灣社區，部分人受重建影響，有的已搬離舊區。市建局盼透過樂團，重建社區網絡，讓小孩開拓社交網絡之餘，也讓家長互相扶持。

這次「新春耆遇」探訪，樂團聯同聖公會和市建局義工合辦，除了唱歌表演，11歲的劉倩妍也有機會跟老友記「開live」，線上分享生活點滴，玩遊戲互動。「公公婆婆在電腦畫面中，顯得很雀躍，會跟我們分享以前如何學音樂，也分享近況。」老友記對她說，院舍生活很悶，只有電視機作伴。

「有位伯伯說以前識彈結他，就說要彈給我們聽；可是多談幾句後，伯伯就說已不記得如何彈奏。」李嘉豪才首次探訪院舍，年紀還小，未必體會到記憶老褪的無力感，「以往覺得老人家看上去有點鈍。但原來玩遊戲時也蠻投入，令我改觀了。」

線上開live直播，弊處肯定是不見觀眾，只見鏡頭。耳邊欠缺鼓掌聲，總覺得失卻互動氣氛。李嘉豪全情投入表演，滿足感顯露無違，「開直播好開心，多謝樂團畀我機會，探訪公公婆婆。」劉倩妍年紀稍大，甚有大家姐風範，「最怕口快說錯話。怕醜大家肯定會有，惟有之後糾正返，也不想得過且過。」

到了直播節目尾聲，嘉豪雙手抱拳作揖，「恭祝各位老友記身體健康，老如松柏，心想事成！」

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記者：吳卓峰