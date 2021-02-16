童揚樂韻｜基層樂團連繫社區好心情　團員學樂器一技旁身助生活減壓

▲ 「市建童樂‧社區樂團」已成立約3年，部分團員於歲晚聚首，參與表演活動。（吳卓峰攝）

「市建童樂‧社區樂團」3年前成立，向基層兒童提供免費音樂培訓，以音樂連繫一家大細，凝聚社區網絡。樂團成員稱，疫情令留家機會多，學樂器有助放鬆心情；有家長稱，見證小孩自信心更強，有一技之長，感到欣慰。

即睇樂團活動圖片：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

何柏熙今年9歲，人細鬼大，原居於土瓜灣鴻福街唐樓。何母憶述，柏熙有天看到樓下梯間貼出告示，「咦，有得學樂器喎」，躍躍欲試，於是兩年多前加入樂團，學吹口風琴和唱歌。到了今天，何太覺得兒子自信心更強，也有音樂天分，「有時見他在家悶悶不樂，就會扭音樂聽，放鬆一下。」

柏熙則說，有時做功課到半路中途，覺得累了，又提不起勁，就會上網播音樂，搖滾樂和流行曲也喜歡。課餘時間他會參與樂團活動，疫情下也改以線上進行，難免影響汲收，「學樂器時，要將練習片段拍片，之後傳給導師。有時候兩、三日後有答覆，才知道自己彈錯指法。」他稱線上學習難免分心，所以更喜歡面授活動。

劉倩妍則稱，疫情令樂團的現場表演機會減少。如果數到最難忘的事，去年10月有樂團新成員，跟導師首次親身見面，團員要於3小時內學習新樂器，如電子琴、鼓等，之後來一次「極速合奏」，「好短時間內學習新樂器，自己之前完全沒有接觸過，很短時間就要合奏一首完整的歌，很開心，合奏BEYOND的不再猶豫。」

她稱樂團有助學習不同範疇的音樂知識，擴闊社交圈子，認識更多新朋友。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰