Voice真實版｜女子被男友虐打扮叫外賣報警　機智警員極速洞悉危機成功救受害人

▲ 女子被男友虐打扮叫外賣報警，南韓警員極速洞悉智救受害人。

報案室每一通電話都十分重要！南韓一名被稱為「第六感警察」的警員近日上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享曾經處理的一些個案，其中接過一名女子被男友虐打後扮叫外賣報警，並公開當時自己如何發現女子處理危險。

警員姜勝久在綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享，曾在112報案中心工作5年。2018年接收過一通奇怪的電話，當時一名女子打報案電話，要求送2碗炸醬麵到賓館。

女士：這裏是XX天橋、XX站附近的賓館，給我送2碗炸醬麵吧。 警察：炸醬麵嗎？ 警察：...

收到這通電話後，他表示有點慌，苦惱應該怎樣回答。同時在想，年輕的女性幾乎不會打惡作劇電話或虛假電話，也不可能按錯，因為要輸入112才能打到報案電話。也不能拖延時間，因為隨著時間流逝，舉報者會感到不安。

所以在極短的時間內，他思考了。當時時間是午餐後，場所是賓館。如果點了2碗炸醬麵，即是應該有2個人。所以他問：或許你被男朋友打了嗎？ 然後聽到受害人用消沉的語氣說：是的。因而判斷是約會暴力。

完整對話內容：

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姜警員繼續扮中餐廳的職員與受害者對話，問出地址。並留言要求出動的警員要假扮中餐廳外賣速遞員，及敲門3下，等待開門再進去救人。

結果，出動現場的警員進入時，真的像中餐廳外賣速遞員一樣，咚咚咚敲門，然後說外賣到了，等裏面開門再進去。最後發現那位女子受了點傷，舉報者被護送至醫院，加害者以特殊暴行被逮捕。至於為什麼說會盡快配送炸醬麵，是為了給舉報者安全感，讓對方安心。

另外，姜警員又分享了更多個案：

個案2：沒有聲音的來電

大約凌晨4點，姜警員收到一通沒有聲音的電話，舉報者沉默不語。由於凌晨4點是很難打錯電話號碼的時間段，因為都會看著電話號碼輸入。所以，他請舉報者如果無法說話，用敲手機來對話，因為輕輕敲屏幕，他可以聽到響亮的聲音......

詳細事發經過：

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案件3：一直爭吵，不與警員對話的來電

晚上8點左右收到來電，只聽到男女一直爭吵的聲音，感覺像夫婦或情侶，所以姜警員確認了手機位置，顯示是山的方向。但姜警員認為這個時間在山中吵架有點奇怪，再留意舉報者手機位置附近正好有高速公路，於是推斷有機會是開車途中爭吵。

由於雙方一直在爭吵，所以他靜待時機，等變靜後，輕聲地說：「舉報者，在你丈夫不知情的情況下，假裝跟小朋友打電話吧...」

詳細事發經過：

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姜警員提出一個接聽電話時的重點：

舉報者都快急死了，但警察與其說請您保持冷靜，倒不如說舉報者，我現在來幫你。要配合舉報者的心理狀態。

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責任編輯：羅嘉欣