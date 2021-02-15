確診大廈｜年初四增9宗確診3大廈納強檢　包括柴灣杏花邨26座

▲ 杏花邨第26座一名住戶確診。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（15日）大年初四新增9宗確診個案，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,789宗；另有少於10宗初步確診。

衞生署衞生防護中心公布4宗本地個案的大廈名單，分別位於天水圍、荃灣、柴灣及紅磡。

2月15日納入強制檢測公告的大廈名單(新增1宗或以上確診個案)：

天水圍天頌苑頌棋閣

柴灣杏花邨26座

荃灣龍華樓

另有一名患者居紅磡家維邨家廉樓，為早前強檢大廈的新增個案。

其中，屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名麵包師傅為源頭不明個案，居於天水圍天頌苑頌棋閣，其最後上班日為2月13日；而中環泛海大廈一律師行工作的一名文職員工今日亦確診，居杏花村第26座。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩