林鄭：抗疫和減廢共通處均需市民努力　冀立法會早日通過垃圾徵費法案

▲ （林鄭月娥Facebook影片截圖）

本港今日新增9宗新冠肺炎確診個案，有回落趨勢。特首林鄭月娥今日在社交網站上載影片，再向市民拜年，並感謝過去幾日假期，市民應政府呼籲，為抗疫而減少社交聚會，又認為抗疫與減廢的工作一樣，都需要港人共同的努力。她今日亦聯同環境局局長黃錦星「出巡」，分別到大嶼山的「O-park」及屯門的「T-Park」，以及上環的綠在區區回收站視察減廢措施，強調各部門將全力支持環境局推動《香港資源循環藍圖2035》，亦希望立法會早日通過垃圾徵費的法案。

林鄭於片段中表示，市民今年減少外出拜年，認為大家的努力對抗疫工作非常有用，「都是抗疫的英雄」。她認為，需要市民支持的不單是抗疫，亦希望大家能支持減廢，認為這與抗疫一樣，都需要大家努力，又香港期望於2050年達致碳中和的目標。

▲ 行政長官林鄭月娥到訪環境保護署轄下的其中一個「回收便利點」—「綠在上環」。圖示林鄭月娥（左二）在環境局局長黃錦星（右一）陪同下，了解本港最新的分類回收社區設施。

林鄭月娥今日先到環保署其中一個回收便利點「綠在上環」，指各區現有9個「回收環保站」、22間「回收便利點」和逾百個「回收流動點」，其中「回收便利點」以商舖模式營運，推出3個月已接待超過5萬人次。

其後，她亦到訪大嶼山小蠔灣的「O．PARK1」，即香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心，以及到屯門的T．PARK［源．區］，視察將污水處理廠產生的污泥轉為電能的技術。

▲ 行政長官林鄭月娥（左）在環境局局長黃錦星（右）陪同下到訪位於大嶼山小蠔灣的O．PARK1。（政府新聞處圖片）

林鄭月娥表明，去年《施政報告》宣布，香港將致力爭取於2050年前實現碳中和。為此環境局會持續實施減碳和減廢等環保措施，包括加大力度在各區推動減廢回收，並又呼籲立法會早日完成審議並通過有關都市固體廢物收費的條例草案，協助推動減廢、減碳，以應對氣候變化，亦可建設循環經濟和創造更多的就業機會。

此外，林鄭月娥今早亦已聯同黃錦星、渠務署署長彭雅妮，到中西區的污水井採樣點，以及港大的公共衞生實驗室，視察新冠病毒污水監測工作，了解如何通過污水監測找出社區內的隱性患者。

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責任編輯：李淇