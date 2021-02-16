巴裔消防員參與封區行動助同鄉解難　冀鼓舞更多少數族裔投考

▲ 3名巴基斯坦裔消防員簡華生(左)、穆偉健(中)及簡澳沙瑪(右)，現駐守尖沙咀消防局。(林宇翔攝)

去年11月廣東道唐樓大火及上月底佐敦封區，相信不少人仍歷歷在目，而相關地方均涉及較多少數族裔居住。尖沙咀消防局3名巴基斯坦裔消防員均有份參與有關行動，主要協助不諳中英文的同鄉，解釋措施作用及安撫居民心情。3人指，加入消防處目的是希望貢獻香港社會，亦希望作帶頭作用，鼓勵更多少數族裔人士投考。

3名非華裔消防員穆偉健、簡華生及簡澳沙瑪現駐守尖沙咀消防局，其中現年29歲的穆偉健最早於2016年加入，他說自小立志當消防員，可以說是夢想成真；25歲的簡華生則是受穆偉健的啟發，在18年成功投考。而年僅23歲的簡澳沙瑪則是「新紮消防員」，去年11月畢業。

油麻地大火中死傷者全為少數族裔人士，穆偉健憶述事件，他屬最早到場的消防員之一，須在短時間撲滅火勢後隨即搜索傷者，但他強調一視同仁，不論任何種族都會第一時間拯救，事後向傷者慰問，亦協助警方作翻譯，希望有助調查意外。簡澳沙瑪事後則代表消防局出席追思會，對事件亦感到難過。

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至於在佐敦受限區域居住的少數族裔眾多，3位消防員則大派用場，利用烏都語協助與族群溝通。簡華生稱，當時屬政府第一次的封區行動，居民不了解行動而感驚，特別是不諳中英文的，他們便協助解說，「同聲同氣說服力大啲」。

簡華生與穆偉健考了3次才獲取錄，本以為中文會是他們最大的挑戰，但最難一關始終是體能，「考試有中英對照，但體能上所有動作姿勢要十分正確」。簡華生稱，幸得穆偉健鼓舞，向他傳授投考貼士，最終助他投考成功。

3人均信奉伊斯蘭教，他們指在訓練、工作上沒有特別大影響，處方會特別安排飯堂提供清真食物，遇上齋戒月則是「工作行先」，穆偉健解釋，宗教習俗容許他們可在工作上豁免齋戒，因此當值的日子不會戒，會在放假日子補回。

消防處指，目前共有7名非華裔屬員在任，佔整體人數約0.07%。為了鼓勵更多非華裔人士投考，處方於2015年起採用中英對照能力傾向筆試，並舉辦不同類型的投考促進活動，讓非華裔人士在投考消防職位前做好準備。

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記者：蘇文軒