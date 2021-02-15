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勞工處聯同多個部門初一至初四巡查外傭聚集處　呼籲遵守限聚及口罩令

社會 20:50 2021/02/15

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（照片由勞工處提供）

勞工處今日(15日)表示，農曆新年長假期間聯同警方、食環署、民政署及康文署採取聯合行動，呼籲外傭遵守有關佩戴口罩，及禁止公眾地方2人以上羣組聚集等防疫規例，政府未來仍會繼續加強宣傳和執法，呼籲外傭自律合作，不要以身試法。

政府部門上周五(年初一)至今日，外傭經常聚集的地方，包括金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、灣仔、旺角花園街附近行人天橋、中環、荔枝角、沙田和荃灣等多個地方進行聯合行動。

勞工處亦安排宣傳車輛停泊於有關各區，以中英文及外傭的主要語言廣播，呼籲遵守有關佩戴口罩及限聚令；警方亦加派人手在場加強巡查，而食環署亦就保持地方清潔作出跟進。

政府將繼續向外傭宣傳，提醒嚴格遵守有關規定，避免在休息日外出聚會，包括於住宿設施聚會、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息；港府未來亦會繼續加強宣傳和執法，並會按需要採取聯合行動，以確保有關規定得以遵從。

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責任編輯：陳正怡
 

 

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