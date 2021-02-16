新冠疫苗｜10區疫苗接種中心交予私營機構及醫院承辦　有團體出價300元時薪聘護士協助

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本港最快下月展開新冠疫苗接種計劃，港府擬設逾20間社區接種中心，當中10間已覓私營團體、醫院承辦，包括康健國際醫療集團、卓健醫療等，而醫護誠信同行亦聯同4個團體以香港創新醫療學會承辦，並以時薪250元至300元招聘護士協助。

本港正待復星/BioNTech的「復必泰」新冠疫苗抵港，全港18區至少設立1間疫苗接種中心，部分地區覆蓋範圍大及人口較多，將設多1間中心，料屆時全港將有逾20間接種中心。詳情請見【下一頁】

公務員事務局昨日(15日)回覆指已獲各政策局及部門提名逾1000名公僕提供行政支援。

據了解，政府早前已招募私營機構或醫院，承辦10間接種中心，涉及沙田、大埔、將軍澳、葵涌、荃灣、油尖旺、黃大仙、灣仔、屯門及東涌地區；並已由康健國際醫療集團、卓健醫療、盈健醫療、百本醫護等組織承辦，聖德肋撒醫院、浸會醫院、港安及仁安醫院亦有參與。

醫護誠信同行、香港醫務行政學院、香港牙醫學會、香港護士總工會及華員會護士分會則透過「香港創新醫療學會」，共同承辦灣仔疫苗接種中心，料3月中才投入服務，而有關團體亦正招聘醫護，協助屆時的接種工作。

有傳媒引述招聘網頁指，有關團體以時薪250元及300元，招聘登記護士及註冊護士，醫生時薪更高達700元。 醫護誠信同行主席林哲玄表示，預計需招聘200人或以上，強調是次計劃完全屬非牟利，政府撥款亦盡可能分予同事。

承辦將軍澳接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，早於半個月前已開始招聘人手，現時至少已有30、40名護士及數名醫生，正待疫苗一到埗就可「埋班」工作；又指將軍澳接種中心會設15個注射站，估計高峰期一日可2500人接種。

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記者：陳正怡