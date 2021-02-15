民建聯「小花」植潔鈴已退黨　傳考督察入學堂

▲ 植潔鈴(中）。（資料圖片）

民建聯提出「變革香港」後，近日已馬不停蹄落區向市民宣傳理念。今日黨主席李慧琼、副主席張國鈞等就到小西灣與市民拜年，卻不見當區前區議員、民建聯「小花」植潔鈴的身影，更傳她已退出政壇，加入警隊。有民建聯成員向傅流螢證實，植潔鈴已退出民建聯，至於是否投考警察或在學堂中，就稱她個人私事，不方便透露了。

現年32歲的植潔鈴，曾是前立法會議員鍾樹根地區辦事處的助理，可謂在東區服務多年，亦被黨內力捧為「小花」，連民建聯的黨慶，都是由她擔任主持。而植潔鈴在2018年參加東區佳曉選區的區議員補選勝出後，亦一直活躍於政壇，及至2019年區議會選舉連任失敗，就擔任立法會議員張國鈞的助理。

▲ （植潔鈴個人Facebook專頁圖片）

知情人士表示，植在近兩個月已退出民建聯，並轉行投考督察，但未透露植是否已入學堂，但相信退黨亦是希望未來一旦擔任公職，為免做成利益衝突，才作出的抉擇。

有傳聞指，植前於2019年敗選後，才萌生有關念頭。不過直至目前為止，植潔鈴暫就未作任何回應。有黨友表示，無論如何，都祝她前程錦繡。而據了解，民建聯亦會繼續安排人選服務佳曉區，不會放棄有關席位。