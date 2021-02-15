  • 20°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 01:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

病毒檢測｜食衞局：19間檢測中心年初一至年初三共逾6.7萬人檢測   視需求開設流動檢測站

社會 23:31 2021/02/15

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

食衞局表示，在年初一至年初三的3日假日期間，全港19間社區檢測中心共有67,120名巿民接受檢測。(陳靜儀攝)

農曆新年期間，全港19個社區檢測中心，多間中心有大批巿民大排長龍輪候檢測。食衞局今晚(15日)表示，在年初一至年初三的3日假日期間，全港19間社區檢測中心共有67,120名巿民接受檢測。而根據社區檢測中心網上預約系統顯示，截至今晚8時，全港19間社區檢測中心明天和後天的預約都已經全部額滿，其中深水埗白田社區會堂﹑觀塘牛頭角道體育館﹑元朗市東社區會堂﹑屯門兆麟社區會堂及元朗天晴社區會堂5間檢測中心的預約更已額滿至本周五（19日）。

食衞局表示，在上周五(年初一)、上周六(年初二)及本周日14日(年初三)，分別約有16,670、23,360及27,090人在19間社區檢測中心接受自費或免費檢測。 局方指正密切留意社區檢測中心的使用情況，以及在有需要時開設流動採樣站以應付需求；又指早前已表示，就初七復業的處所和恢復晚市堂食的食肆，負責人須安排員工於本月11日至25日期間，接受第一次檢測，並在其後每個14日期間進行一次檢測。而食衞局副局長徐德義昨日亦於記者會上指出，有關處所負責人可安排員工在上述第一個14日期間內進行檢測，毋須「一窩峰」在近日接受檢測。 

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

相關文章

新冠肺炎｜林文健：近日疫情回落惟仍有反彈風險　年初七復業與否取決疫情及防控成效
17:37 2021/02/15
新冠肺炎｜林文健：近日疫情回落惟仍有反彈風險　年初七復業與否取決疫情及防控成效
確診大廈｜年初四增9宗確診2大廈納強檢　包括柴灣杏花邨26座
18:58 2021/02/15
確診大廈｜年初四增9宗確診2大廈納強檢　包括柴灣杏花邨26座
強制檢測｜港府刊憲將天頌苑頌棋閣杏花邨第26座列強制檢測　居民訪客後日或之前須檢測
21:51 2021/02/15
強制檢測｜港府刊憲將天頌苑頌棋閣杏花邨第26座列強制檢測　居民訪客後日或之前須檢測
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 病毒檢測 農曆新年 檢測中心

最高瀏覽

上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
12:26 2021/02/14
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女
14:11 2021/02/13
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女