病毒檢測｜食衞局：19間檢測中心年初一至年初三共逾6.7萬人檢測   視需求開設流動檢測站

▲ 食衞局表示，在年初一至年初三的3日假日期間，全港19間社區檢測中心共有67,120名巿民接受檢測。(陳靜儀攝)

農曆新年期間，全港19個社區檢測中心，多間中心有大批巿民大排長龍輪候檢測。食衞局今晚(15日)表示，在年初一至年初三的3日假日期間，全港19間社區檢測中心共有67,120名巿民接受檢測。而根據社區檢測中心網上預約系統顯示，截至今晚8時，全港19間社區檢測中心明天和後天的預約都已經全部額滿，其中深水埗白田社區會堂﹑觀塘牛頭角道體育館﹑元朗市東社區會堂﹑屯門兆麟社區會堂及元朗天晴社區會堂5間檢測中心的預約更已額滿至本周五（19日）。

食衞局表示，在上周五(年初一)、上周六(年初二)及本周日14日(年初三)，分別約有16,670、23,360及27,090人在19間社區檢測中心接受自費或免費檢測。 局方指正密切留意社區檢測中心的使用情況，以及在有需要時開設流動採樣站以應付需求；又指早前已表示，就初七復業的處所和恢復晚市堂食的食肆，負責人須安排員工於本月11日至25日期間，接受第一次檢測，並在其後每個14日期間進行一次檢測。而食衞局副局長徐德義昨日亦於記者會上指出，有關處所負責人可安排員工在上述第一個14日期間內進行檢測，毋須「一窩峰」在近日接受檢測。

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責任編輯：楊玉珠