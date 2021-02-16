新冠肺炎｜新增3間餐廳曾有確診者到訪　包括杏花新城唐記包點、V City一田Balencia

▲ 新增3間餐廳曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情未回穩，昨日（15日）大年初四新增9宗確診個案，近三個月以來首次單位數，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有3間食肆曾有確診者到訪。

據衞生防護中心的更新，新增3間食肆曾有確診者到訪，名單如下：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

東區 杏花新城 唐記包點 11/02/2021 10788

荃灣 大壩街 9 號地舖 無邊 11/02/2021 10787

屯門 V City 一田超市 Balencia 13/02/2021 10781

3宗源頭不明個案包括，79歲已退休老婦、屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名面包師傅、皇后大道東59至65號一所律師行工作的一名文職員工。

個案編號：10781為屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名麵包師傅，最後上班日為2月13日，同日出現病徵，他於2月3日的檢測曾呈陰性。麵包師傅平日的工作主要負責製作麵包，有6名員工列緊密接觸者。他於傳染期時曾有上班，惟工作時有做佩戴口罩及手套等，一般來說對食物沒有特別風險，如曾逗留麵包店的人士自覺有風險可自行做檢測。

另（個案編號：10788）為於皇后大道中59至65號泛海大廈一律師行工作的一名文職員工，其最後上班日為2月11日。當局發現他在傳染期時曾到愛東邨愛平樓拜年，探訪親友，約11名密切接觸者會被安排入住檢疫中心，另曾到訪過杏花新城唐記包點。

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責任編輯：楊宛茜