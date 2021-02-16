東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒

▲ 馬浚偉受噪音滋擾1年多。

馬仔馬浚偉早前在個人Facebook講述受住在樓上的惡鄰居「劉太」噪音滋擾超過1年，一向見義勇為的馬仔馬浚偉更成立「全港噪音滋擾聯盟」Facebook專頁，為受困擾的人士發聲。

在日前，馬仔在Facebook分享被噪音滋擾超過一年的故事，並配文：「被噪音滋擾超過一年的故事......住在我家樓上的一位噪音製造及上門滋擾者『劉太』......」昨晚（2月15日）播出的《東張西望》亦有播出此事。

【驚恐症】發哥壓力過大馬浚偉病纏20年 精神科醫生解構驚恐症症狀

▲ 馬仔分表示受噪音困擾。（馬浚偉Facebook）

噪音滋擾

影片中，馬仔表示家中接近晚上11點也會聽到隆隆巨響：「不同位置也有，這種聲音我已經聽了接近一年多，打電話向管理員投訴，讓管理員和樓上溝通，管理員也知道事情始末，我有儲低記錄，包括影片。」

即使投訴或報警求助，樓上的噪音滋擾仍沒改善：「我本來想給予多次機會，可以算的話都可以算，但她實在太自以為是，覺得沒有製造噪音，即使有都是合理的。」

惡鄰居更透過管理員傳話，著馬仔搬走或買起樓上單位，令馬仔覺得不能被踩上心口也不出聲。劉太甚至會刻意騷擾馬仔睡覺，在晚上11點往地下扔東西。

▲ 惡鄰居「劉太」。（馬浚偉Facebook）

【大愛精神】馬浚偉49歲慶生不忘關懷身邊人 馬仔生日前夕探抗癌鬥士李明蔚

已尋求法律援助

片中馬仔表示在去年3月已開始搜證和報警：「警察到訪她的單位後，突然夜晚有人拍門，原來是她（劉太），她與女管理員在我門口，有點語無倫次，騷擾我15分鐘。她是香港人，好像曾移民加拿大再回流。」

馬仔更用「自此我沒有安寧過」形容往後的處境。

▲ 馬仔不時在家Live。（馬浚偉Facebook）

現時馬仔已委託大律師循民事訴訟解決問題：「民事訴訟最大特點是儲齊證據，我已集齊包括錄音、錄影、投訴信、投訴紀錄，最後交由法官判決。如果什麼都覺得沒用不去做，就有人會繼續去惡，相信有錢就『大晒』，我們窮家仔不相信有錢人『大晒』。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於各大小媒體就馬仔一事的報道，馬仔表示：「感恩各大電視台和新聞界的支持，希望所有製造噪音的人都能夠檢討！己所不欲勿施於人，請還所有受滋擾的人一個寧靜的生活環境！還有，有錢唔係大晒㗎，唔好以為有錢可以買起人嘅單位，如果你有錢，不如讀多啲書，買返個良心比自己，不是更好嗎？ 」

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX