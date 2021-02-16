新冠肺炎｜消息：今日僅3宗源頭不明個案昨日已公布　下午不設疫情記者會

▲ 消息指今日僅3宗源頭不明個案，有關個案詳情已於昨日公布。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(16日)新增少於10宗確診個案，源頭不明個案僅得3宗，已於昨日記者會提及，另有數宗輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。詳情即看：【下一頁】

昨日（15日）大年初四新增9宗確診個案，近三個月以來首次單位數，涉及3男6女，介乎25歲至79歲；包括5宗輸入個案、4宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,789宗。

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歐家榮表示，昨日接獲不足10宗初步確診個案，包括數宗輸入個案，餘下有3宗本地感染源頭不明的初步確診個案，涉主婦、消防員、8歲女童。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心總監林文健表示，過去兩星期錄得327宗個案，包括12%屬輸入個案、約90%為本地，當中亦有3成屬不明個案，反映社區仍存傳播鏈，呼籲公眾不應鬆懈。詳情即看：【下一頁】

3宗源頭不明個案包括，前日初步確診的79歲已退休老婦、屯門V-City一田面包店Balencia Bakery一名面包師傅、皇后大道東59至65號一所律師行工作的一名文職員工。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，再多22名病人康復，348人仍留醫中21人情況危殆，截至昨日早上9時，過去24小時錄得14宗呈報個案，至今共有10,206人康復。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜