食用安全｜為食物口感香滑加乳化劑E466、E433　陳家亮：破壞腸道微生態增大腸癌風險

為求食品色香味俱全，不少商家都會在食物中加入添加劑。中大醫學院院長陳家亮日前於Facebook撰文分享，指出部份添加劑如乳化劑CMC、P80會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症、克隆氏症及大腸癌的風險。而乳化劑CMC、P80更常見於日常飲食的雪糕、蛋黃醬、人造牛油、沙律醬、低脂麵包醬、忌廉、朱古力、花生醬等，呼籲市民選購食物時，留意包裝上的食物標籤。

全文如下：

長年累月的疫情，令不少人反思如何改善飲食習慣以提升自己的健康。過去三十多年，香港人的飲食健康的確是每況愈下。

香港中文大學醫學院研究指出，九零年代大約有一半香港人的飲食習慣是合乎國際普遍認同的健康標準。可是最近幾年，不到百分之三十的香港人達標，這個觀察亦可能解釋為何大腸癌、肥胖、糖尿病、代謝綜合症、小兒濕疹及心臟病等等越來越普遍。

何謂健康飲食？近年有多項研究指出，地中海式飲食（Mediterranean diet）可以促進健康。地中海地區的飲食著重魚、穀物、 纖維、健康脂肪及以植物為本的蛋白質，而飽和脂肪、糖、紅肉及奶類製品則盡量減少。那是否代表我們要多吃橄欖，或要更多光顧那些有地中海特色的餐廳呢?

其實早於二十年前，中大醫學院內科及藥物治療學系胡令芳教授的研究已指出，廣東一些地區例如番禺的飲食健康可以媲美地中海。以往香港人的飲食以穀物、新鮮疏菜及魚類為主。但是我們最近的研究卻發現，只有百分之二十的香港人仍然保持着上一代傳下來的廣東飲食文化。如果我們希望食得更健康的話，除了仿效地中海飲食文化之外，相信也值得向袓父母學習，參考他們當年的飲食之道。

食物要色、香、味俱全是人之常情，可是現今食品加工過程為求達到更吸引的色澤及更嫩滑的口感，往往會加上不少添加劑 （food additives），當中的乳化劑（emulsifiers）尤其令人擔心。所謂乳化劑，簡單來說就是一種合成品，令食物的水份及油份混合得更好，使食品的外觀更吸引及口感更香滑。還記得小時候的沙律醬不含乳化劑，放在雪櫃不久後，水份和油脂便會分開上下兩層。但現今大部份的雪糕、蛋黃醬、人造牛油、沙律醬、低脂麵包醬、忌廉、朱古力、花生醬，焗製食物如蛋糕及意粉等等，都加上乳化劑，基本上是無孔不入。常用於食品的乳化劑包括carboxymethylcellulose (CMC) 及polysorbate （P80），市民大眾不妨在選購食物時，留意一下包裝上的食物標籤。

雖然美國食物及藥物監察局（FDA）要求製造商列明乳化劑的成份是否乎合法例要求（GRAS - Generally Recognized As Safe），但FDA 卻沒有考慮這類食物對於那些長期依賴加工食品的人士的健康。自2015年開始，已有愈來愈多的科學研究指出乳化劑會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症（metabolic syndrome）、克隆氏症及大腸癌的風險。

踏入新一年，希望大家能夠食得更健康，從而減低患上各種疾病的風險。

中大內科及藥物治療學系教授黃秀娟曾接受TOPick訪問時指，食品成分表中CMC及P80或分別標示為E466和E433，須定型或長期保鮮的食物添加劑含量會較高，如雪糕、牛油及罐頭食物。

她稱，要有更多健康的腸道微生物，就需要從健康飲食入手，包括進食高纖、低脂肪、低糖食物，同時減少攝取食物添加劑。她又指打邊爐食蔬菜最健康︰

（食物）未必要有機，但要新鮮，傳統打邊爐其實是好健康，但如加入過多醬汁，就會加了很多添加劑。

同場加映，無添加劑牛奶名單：

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責任編輯：楊宛茜